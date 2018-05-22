22 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة بريطانيا توجه تحذيراً لابن أخ ميغان ماركل

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجهت السلطات البريطانية تحذيرا لابن أخي ميجان ماركل بعد دخوله بسكين لأحد الأندية في جنوب لندن خلال احتفاله بزواج عمته من الأمير البريطاني هاري.

وقالت الشرطة إنه جرى استدعاؤها لناد في منطقة كينجستون-أبون-تيمز في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما “أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي”.

وقالت الشرطة إن شابين في العشرينيات يقومان بزيارة لبريطانيا تلقيا تحذيرا بشأن تصرفاتهما لكن لم يجر احتجازهما.

وتخلى أحدهما طواعية من مسحوق رذاذ ضار.

وحددت وسائل إعلام بريطانية أحدهما بأنه تيلر دولي (25 عاما) ابن أخي ميجان غير الشقيق توماس ماركل. ورفضت الشرطة البريطانية تأكيد هوية الرجلين.

ولم توجه ميجان التي حصلت على لقب دوقة ساسكس دعوة لدولي لحضور حفل عرسها.

وقالت مسؤولة بالشرطة المحلية في بيان “في هذه الحالة أجرى الضباط دراسة متأنية للحالة وجرى تسليم الأدوات طواعية وزال الخطر ولذلك تم إغلاق التحقيق (بالاكتفاء) بتوجيه التحذير”.

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