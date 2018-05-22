صور | أطباء مركزي بريدة ينقذون حياة طفلة ابتلعت “عظمة دجاج”

(أنحاء) – متابعات :-
تمكن أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بريدة المركزي من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت “عظمة دجاج” واستمرت معها لمدة تسعة أيام دون اكتشافها، مسببةً لها صعوبة في التنفس مع ثقب في جدار المرئ نتج عنه تجمع هوائي وصديدي خلف جدار البلعوم .
وأشار الطبيب المعالج للحالة، بأن الطفلة حضرت للمستشفى وهي تعاني من صعوبة شديدة في التنفس وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وإجريت لها أشعة مقطعية، وبعد فحص نتائج الأشعة من قبل د. أحمد الرويني أخصائي أنف وأذن وحنجرة، وإكتشف وجود جسم غريب بالجزء العلوي من المرئ اتضح أنه “عظمة دجاج”، مسببة لها صعوبة في التنفس مع وجود ثقب بجدار المرئ وتجمع هوائي خلف جدار البلعوم.
وتم نقلها إلى قسم العمليات الطارئة وإجري لها منظار للمرئ بواسطة د.محمد النشوانى استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وتم استخراج العظمة بصورة كاملة، مع تفريغ التجمع الصديدي خلف البلعوم وتركيب أنبوب تغذية من الأنف إلى المعدة مع اعطاء العلاجات اللازمة، وغادرت الطفلة المستشفى بعد تحسن حالتها وتماثلها للشفاء – ولله الحمد -.