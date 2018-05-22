صور | “التجارة” تضبط مستودعاً تستغله عمالة وافدة لإنتاج الزيوت والعطور.. وتصادر 500 ألف علبة

(أنحاء) – متابعات :-
ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار مستودعاً في جدة تستغله عمالة وافدة مخالفة، لإنتاج الزيوت والعطور المغشوشة، بتزوير تواريخها وبياناتها التجارية وتغيير تاريخ صلاحيتها.
وكانت فرق الوزارة داهمت المستودع إثر تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين عبر “تويتر”، وعثرت بداخله على 500 ألف علبة زيوت مجهولة المصدر، كما عثرت على كمية من العطور منتهية الصلاحية، وعدد 3 ملايين ملصق وعلبة جاهزة للتعبئة.
وأوضحت الوزارة، أنها أغلقت المستودع وصادرت المضبوطات تمهيداً لإتلافها، فيما سلمت المتهمين للجهات المعنية لإجراء اللازم بحقهم نظاما.