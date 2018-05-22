فيديو | آل الشيخ يكشف حقيقة ما حدث بين الفغم والقرني أثناء سلامه على خادم الحرمين بكأس الملك

(أنحاء) – متابعات :-
تحدث رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، في برنامج “الخيمة” على الرياضية السعودية، عن حقيقة موقف لاعب الاتحاد فواز القرني مع اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين، أثناء التتويج بكأس الملك، كما تحدث عن كل من محمد نور وسامي الجابر، وبعض الموضوعات الأخرى.
وبرّأ آل الشيخ لاعب الاتحاد فواز القرني من ارتكاب أي خطأ أثناء سلامه على خادم الحرمين الشريفين في تتويج ناديه بكأس الملك، مستغربا من المقاطع التي نُشرت حول ذلك الموقف، مؤكدا أن اللاعب ظُلم وأن نظر اللواء الفغم لم يكن تجاهه بل تجاه لاعب آخر كان يريد التقاط سيلفي وسناب ولم يكن الوقت مناسبا لذلك.
ووصف رئيس الهيئة سامي الجابر بالشهم والشجاع بعد أن تواصل معه وأبلغه أن هناك 170 مليون ريال لا يدري عن مصيرها في نادي الهلال، وأن سامي كلّف مكتبين محاسبيين للتدقيق في تلك الأموال ومعرفة أين ذهبت حتى لا يُعتبر مسؤولا عنها وعن ضياعها.
كما مازح آل الشيخ سامي بأنه فوجئ بأن كل من يحاول مفاوضة مدرب يكتشف أن سامي فاوض كثيرا من المدربين، مستخدما لفظ “سامي أبلشنا” لأنه يقول إنه داخل سوق المدربين ومعه ما يزيد على 20 مليون دولار، كملاءة مالية.
وشكر آل الشيخ الدولي السابق محمد نور، الذي اكتشف أن به طاقة لا محدودة في إقامة المسابقات والبطولات الرياضية، ولديه شبكة علاقات غير طبيعية “مافيا”، كما وعد بتكريم خاص للاعب فهد الهريفي قريبا.