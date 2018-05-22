22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماذا تفعل حال اكتشفت سحوبات غير مستحقة من بطاقة الصراف أو البطاقة الائتمانية؟

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إنه في حال كان هناك سحوبات بنكية غير مستحقة من قبل البنوك على البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصراف الخاصة بعملائها، فيتم بحثها مع البنك؛ للتأكد إن كان الخطأ من البنك أو أن العميل يتعرض لنوع من الاحتيال المصرفي.

وأضاف حافظ وفقاً لـ”مكة”، أنه يحق العميل التقدم بشكوى لدى البنك للنظر في مشكلته، وفي حال لم يجد تجاوباً من البنك، فيمكنه رفع الأمر لمؤسسة النقد التي تستقبل شكاوى العملاء ولديها آلية للتعامل معها.

جاء كلام حافظ رداً على شكاوى بعض عملاء البنوك من سحوبات غير مستحقة من بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي “ATM”، يكون بعضها بسبب أخطاء تقنية بالبنك، ورفض بعض البنوك إعادة تلك المبالغ بعد مضي مدة زمنية معينة.

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