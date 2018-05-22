22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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متحدث “العمل”: نرصد يومياً مخالفات تتعلق بالاتجار بالبشر ونحوّلها للأمن العام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه يتم رصد يومياً مخالفات واضحة تتعلق بالاتجار بالبشر، ويتم تحويلها للأمن العام.

وأضاف أبا الخيل في مداخلته بملتقى “حماية المستهلك” بأحد فنادق الرياض أمس (الإثنين)، أن بعض العمالة المنزلية تعد خطراً أمنياً على صحة الأسر، مبيناً أنه يوجد تعاون مع جميع المؤثرين لرصد تلك الحالات وإيصالها للوزارة لاتخاذ اللازم.

يذكر أن ملتقى حماية المستهلك يهدف إلى الحماية من الإعلانات التجارية المضللة، وتوعية المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته.

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