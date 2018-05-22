22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقطع متداول لشخص يعلم طفلاً التدخين.. “والعمل والتنمية الاجتماعية” تتحقق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول شخصاً يضع سيجارة في فم طفل ليعلمه التدخين، فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه جار التحقق من المقطع.

وقال أبا الخيل إن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق من المقطع المتداول، وإذا ثبتت ممارسة هذا الشخص هذه الإساءة للطفل؛ فإنه سيخضع للمساءلة والمسؤولية وفق نظام حماية الطفل.

يأتي هذا عقب شهرين من حادثة مماثلة لشخص ظهر في فيديو وهو يجبر طفلاً على التدخين، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حينه استدعاء ذلك الشخص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أكدت أن عرض المشاهد المشجعة للأطفال على التدخين، أو تشجيعهم على التدخين، أو التدخين أثناء وجودهم من المحظورات الموجبة للمساءلة.

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