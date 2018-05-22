22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير التعليم يعلن بدء قبول الطالبات في جامعة الملك فهد للبترول من العام المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعت :-

أعلن الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم اليوم الثلاثاء عن قبول الطالبات لأول مرة في خمسة برامج للدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وأوضح أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين المرأة وتأهيلها في مختلف التخصصات، وانسجاماً مع رؤية 2030، أقر مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قبول الطالبات لأول مرة في خمسة برامج للدراسات العليا.

وأضاف العيسى أن الجامعة قررت قبول الطالبات ابتداءً من العام (1440هـ/ 1441هـ)، واصفا القرار بالتاريخي وموجها شكره للمجلس على قراره.

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