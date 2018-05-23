23 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أول عملية ناجحة لزراعة قوقعة أذن إلكترونية لفتاة بمدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكّن فريق طبي من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة قوقعة أذن إلكترونية، لمريضة شابة بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشابة تبلغ من العمر 17 عاماً، وحالتها الصحية جيدة، بعدما تكللت العملية بالنجاح.

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