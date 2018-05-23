23 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»التعليم تكلف وكيلاً للشؤون المدرسية وآخر للتخطيط والتطوير
﻿

التعليم تكلف وكيلاً للشؤون المدرسية وآخر للتخطيط والتطوير

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور نامي مفرح سعدي الرفاعي الجهني وكيلا للشؤون المدرسية لمدة عام، وتكليف الدكتور عيد محيا محمد الحيسوني وكيلا للتخطيط والتطوير لمدة عام .

وتضمن القرار منح كافة الصلاحيات اللازمة الممنوحة لوكلاء الوزارة وفق الأنظمة والتعليمات، ويلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

كما اصدر وزير التعليم قرارا بتكليف محمد عبدالله الشيع مديراً لوحدة التحول الرقمي بوكالة الوزارة للتعليم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق