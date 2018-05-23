الجاسر تقدم مودعي ضيوف الرحلة بمطار المؤسس.. مغادرة رحلة “السعودية” إلى دكا والناقل الوطني قدم أقصى درجات العناية للضيوف

(أنحاء) – جدة : ــ
غادرت رحلة الخطوط السعودية رقم (3818) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند السابعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء 6 رمضان الموافق 22 مايو متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش بعد أن تعذر اكمال الرحلة مساء يوم الاثنين نظراً لتعرض الطائرة بعد مغادرتها لخلل فني في النظام الهيدروليكي ليتم تحويلها إلى مطار الملك عبدالعزيز واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة الضيوف وطاقم الملاحين.
وتقدم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مودعي ضيوف “السعودية” على الرحلة عند بوابة المغادرة إلى الطائرة التي تم تعيينها بطاقم قيادة وملاحين لنقل الضيوف إلى وجهتهم دكا بعد أن تم الاطمئنان على سلامتهم ولله الحمد.
وكانت “السعودية” قد اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة منذ ظهور الخلل حيث تم تشكيل فريق ضم رؤساء كافة القطاعات التشغيلية وفور هبوط الطائرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تم استقبال الضيوف والاطمئنان على سلامتهم وتقديم أقصى درجات العناية والرعاية وتأمين الإقامة الشاملة لهم إلى جانب تأمين المواصلات من وإلى الفندق وتوفير كافة الخدمات، وتكليف موظفين للتواجد في الفندق ليكونوا بالقرب من الضيوف والرد على استفساراتهم.
كما وصلت الطائرة المقلة للضيوف إلى مطار دكا فجر هذا اليوم بتوقيت دكا وكان في استقبالهم مدير “السعودية” في بنغلاديش.