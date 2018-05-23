23 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القصيم.. ابن يقتل أبيه بعد خروجه من المسجد بأعيرة نارية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أقدم شاب على قتل والده السبعيني بمحافظة الشماسية في منطقة القصيم، بعد أن فاجأه بأعيرة نارية، عقب عودته من المسجد بعد أداء صلاة الفجر.

وكان السبعيني بصحبة ابنه الكبير، عقب صلاة الفجر، إلا أن الابن الأوسط قام بإطلاق الرصاص على الأب، بدورها، حضرت الجهات الأمنية وتحفظت على الابن القاتل، فيما لا تزال جثة الأب في المستشفى حتى انتهاء الإجراءات اللازمة.

وقال مصدر مقرب من القتيل إن القاتل هو الابن الثالث، وأنه من ذوي سوابق، وعرف عنه بأنه مدمن للمخدرات، حسب “عاجل”.

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