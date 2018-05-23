22 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المالية ترحب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2018م

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال الفترة (2 – 14 مايو 2018م). حيث توقع البيان تحسن النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030، كما اعتبر البيان أن تطبيق بعض مبادرات الايرادات غير النفطية يمثل إنجازاً بارزاً. وأشار البيان الى أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل اجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها. وأكد البيان أهمية دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين فرص الحصول على التمويل وخاصة للنساء.

وفي تعليقه على البيان؛ قال معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية إن البيان، يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018م، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق ،  الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك  في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة.

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