23 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»خادم الحرمين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس الفلسطيني
﻿

خادم الحرمين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس الفلسطيني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين .

واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة الرئيس محمود عباس ، متمنيًا له دوام العافية .

وقد عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ، متمنيًا موفور الصحة ودوام العافية لخادم الحرمين الشريفين .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق