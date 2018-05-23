سلطان القحطاني : الشاب السعودي مورد عظيم .. وهذه المرأة أجمل محفز لي

(أنحاء) – حوار : خضراء الزبيدي : ــ

اتخذ من تويتر منبرا لمبادراته التي لاقت ولا تزال أصداء واسعة وتفاعلا كبيرا ، ففي عام ٢٠١٢ انطلقت وبجهد فردي مبادرته الخاصة بالتوظيف لتساهم في إيجاد فرص عمل لمئات الشباب والشابات ، وساهم في الدعوة لكفالة يتيم حيث أطلق مبادرة “يتيم الجمعة” و “يتيم الراتب” إضافة لعدد من المبادرات الموسمية والتي يسعى من خلالها لرسم الإبتسامة على الآخرين .

سلطان القحطاني الذي بدأ حياته قبل سنوات كموظف صغير يترأس الآن منصبا مهما في إحدى الجهات الحكومية، وبرغم دراسته اللغة الإنجليزية بجامعة الملك خالد إلا أنه أبدع في مجال العلاقات العامة .

عرف بنفسك بطريقتك

شاب سعودي يتقرب إلى الله بخدمة مجتمعه وتمكين المواطنين.

عمري ٣٣ سنة ، بسيط من قرية صغيرة جنوب المملكة ، لا يعتمد على إسم العائلة للوصول للناس ويسعى أن يكون مؤثرا ويعكس أصالة السعوديين وتمثيلهم بالشكل الصحيح.

تواصلي مؤسسي وعلاقاتي ممتدة ومختلفة ، أتيحت لي الفرصة وبدأت حياتي العملية سكرتير وتدرجت حتى أصبحت مدير إدارة في ١٠ سنوات.

وسائل التواصل الاجتماعي ماذا أضافت لنا وماذا أخذت منا ؟

– أضافت لنا الوصول المباشر للناس، معرفتهم من الداخل و أتاحت لنا التعبير وتمثيل أنفسنا كما نحب.

وأخذت منا الوقت و التركيز وصنعت لنا وجه لا نعرفه أحياناً وجعلتنا نجامل ونتصرف على غير طبيعتنا.

تغريدة أو عبارة تمنيت أن تكون صاحبها ؟

تغريدة الأستاذ أحمد أبو دهمان : “ما أجمل أن تصحو على وطن شجاع” .

“البايو” ما أهميته لديك ؟

بطاقة تعارف مصغرة.

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدر دخل للكثير من المشاهير . هل حاولت أن تدخل هذا المجال ؟

– كنت أرفض بالبداية، ولكن مع إصرار الكثير من حولي جعلني أفكر بها، وبعد مدة قبلت بها وجعلت دخلها يذهب بالكامل لجمعيات خيرية لرعاية الأيتام.

تشهد المملكة والمنطقة بصفة عامة تغيرات كثيرة سواء على صعيد المشهد السياسي والمحلي .. كيف تصف المرحلة؟

– مرحلة عظيمة أتشرف كوني جزء منها، وتعتبر مرحلة ذهبية للسعوديين.

أنا معها قلباً وقالباً. وسأظل أرويها لكل من يأتي بعدي.

ما رأيك بالإعلام السعودي ؟

يمر بفترة تصحيح. وللأسف نفتقد الإعلامي المتكامل، ولا يوجد لدينا محررين وكتاب محتوى بما يكفي لتحقيق تطلعاتنا وعكس مكانة المملكة عالمياً.

كما أتمنى أن يتم التحقق من سجل كل مؤثر ومشهور قبل أن يستضاف ويتم تقديمه على أنه قدوة.

في بضع كلمات وجه رسالة لهؤلاء ..

نورة الشريف : عزي وذلي وأجمل محفز لي بالحياة

جمعية إنسان : طريقي للجنة

سعود القحطاني : شخص عظيم معلمي وقدوتي

محمد بن سلمان : أعظم شخص عشت في عهده

بسام الشدادي : رفيق دربي ومستشاري

محمد الشقاء : صاحب القلب الكبير،شخص لا يتكرر

عبدالرحمن السهلي : مصدر إلهامي وعطائي وعضيدي

عشق العجمي : أخو دنياي وأفديه بعمري

متى يستفز سلطان ؟

عندما يتعلق الأمر بالظلم وحقوق الناس ومساس مبادئي.

عبارة قيلت لك استوقفت ولم تنساها؟

أنت استثناء

ماذا تقول لمن خذلك ؟

شكراً على الدرس، ستندم

وجبتك المفضلة : المسقعة

برنامجك المفضل : لا يوجد

وجبة تجيد طهيها : باستا

هل جربت الهزيمة؟

نعم ، السكري هزمني في أحيان كثيرة ولكني معه مد وجزر وفِي جهاد.

ماهي أصعب مرحلة بحياتك وكيف تجاوزتها ؟

رحيل أبي. أصبحت مسؤول عن عائلتي مسؤولية كاملة ، ولكنها صنعت مني شخص آخر مكافح ولا أعتمد إلا على نفسي.

برغم الظروف التي مرت عليك إلا أنك شخص إيجابي . ما السر في ذلك ؟

– أحاول قدر الإمكان أن أنشر الإيجابية رغم وجود السلبيات في حياتي وفِي بعض الأمور في الواقع.ولكن نشر الإيجابية معدي وسيؤثر في أشخاص أكثر. وهذا المهم.

ما قصة مبادرة “السعوديون اولى” كيف بدأت وماهي دوافعها ؟

– عمل بسيط ولكنه أكبر مكاسبي، أتاجر فيه مع الله ليبقى أثري. يساعدني فيه أهل الخير ولدي فيه فريق عمل أبطال.

دائما تردد ” اللهم ارزقني وارزق مني” حتى ذاعت وأصبحت تقال في بعض الإعلانات. هل يضايقك هذا الأمر؟

أصبحت أسلوب حياة، يسعدني إنتشارها ويضايقني عدم نسبها لي.

تنقلت في العمل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص . برأيك ماذا يميز كل منهما؟

– تعلمت في القطاع الخاص، وأمارس ما تعلمته بالقطاع الحكومي. وكل منها له إيجابياته وسلبياته.

من خلال مبادرة “السعوديون اولى” ماهي أبرز العوائق التي تواجهكم ؟

– عدم الثقة بنا، بالسعوديين

– عدم تمكين المواطنين وإتاحة لهم الفرصة .

– عدم تفاعل البعض مع المبادرة كونها مجانية .

– إنعدام الموارد البشرية والمالية للتوسع .

اتخذتم قبل فترة قرارا بعدم نشر الإعلانات ذات الرواتب المنخفضة. ماهو رد فعل الشركات ؟

– أزعج البعض وجعلهم يوقفون الإعلانات عندنا ولكن هذا لايهم… المهم المواطن وسيعودون لنا قريباً فهذا حق السعودي عليهم.

هل صحيح أن الشاب السعودي مدلل ويريد العمل بالمكتب فقط ؟

– لا. أثبتنا أن الشاب السعودي متى ما اتيحت له الفرصة المناسبة والتأهيل والراتب المناسب سيكون أعظم مورد للمنشآت.

برأيك ماهي أكثر الوظائف والتخصصات المطلوبة في هذا الوقت ؟

– التسويق، الإعلام الجديد، جميع الفرص المهارية والفنية ، الترجمة والعلاقات العامة.

هناك مساحة لكتابة عبارة أخيرة .. ماذا تريد أن تقول ؟

( يا رب ترزقني وترزق مني ). أحاول أن أكون صاحب مبدأ مهما كانت خسارتي. وسأصل لما أتمنى قريباً.

اللهم أجعلني مباركاً أينما حللت.