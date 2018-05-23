شاهد.. “أمير الباحة” يشارك أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة “إفطار صائم”

(أنحاء) – متابعات :-
شارك أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الإفطار مع أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في منتزه غابة رغدان، والذي نظمته جمعية البر الخيرية ولجنة الأسر المنتجة بالمنطقة.
وزار أمير الباحة لدى وصوله مقر سوق الأسر المنتجة، 24 محلًا للمأكولات الشعبية والمنتجات اليدوية، حيث شاهد محتوياتها وكرّم أبناء وذوي شهداء الواجب.
فيما حضر طعام الإفطار, عدة شخصيات من مسؤولي المنطقة، ومن بينهم مدير عام مكتب أمير الباحة أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، وأمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شايق آل شايق, ومدير جمعية البر الخيرية بالباحة صالح بن عباس آل حافظ.