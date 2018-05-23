شاهد.. صورتان للمسجد الحرام بينهما 40 عاماً يظهران مدى تطور التوسعة

(أنحاء) – متابعات : ــ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للمسجد الحرام تفصلهما عن بعضهما البعض 40 سنة، أظهرتا تطوراً عمرانياً ملحوظاً شهده الحرم المكي الشريف على مدى تلك السنوات .
و لم تتوقف أعمال توسعة المسجد الحرام على عهد قادة المملكة، بل سعوا إلى تقديم كل ما يخدم راحة الزوار من معتمرين وحجاج .
وامتداداً للتوسعات التاريخية السابقة، والتي بدأت بأمر الملك عبدالعزيز “رحمه الله ، شهد المسجد الحرام خمسة مشروعات جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام الأضخم، حيث شملت تلك التوسعة التاريخية بإجمالي كامل المشروع مليوناً ونصف المليون متر مربع، ليتسع المسجد الحرام لأكثر من مليوني مصلٍ.
و تخطو العاصمة المقدسة وفق خطى ثابتة نحو رؤية 2030، والتي تهدف إلى الوصول لخدمة واستقبال 30 مليون حاج ومعتمر على مدار العام.