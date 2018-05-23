صورة لولي العهد تجمعه بلاعبي الأخضر قبل ذهابهم إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم

(أنحاء) – متابعات :-
استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاعبي المنتخب السعودي ومدرب الأخضر، وذلك قبل سفرهم إلى روسيا لتمثيل المملكة في بطولة كأس العالم التي ستقام هناك منتصف شهر يونيو المقبل.
ونشر رئيس هيئة الرياضة على حسابه في “تويتر” الصورة التي جمعته ولاعبي الأخضر مع ولي العهد، وعلق عليها بالقول: “أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين استقبال سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال”، مضيفاً: “وبإذن الله تعالى سيكونون على قدر المسؤولية”.
يذكر أن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة الأولى بجوار كل من روسيا ومصر والأورغواي، وسيبدأ مشواره بمواجهة المنتخب المضيف في المباراة الافتتاحية في الـ 14 من يونيو المقبل.