أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»عاكس السير المتسبب بحادث مروع تحت كوبري قباء بالمدينة: معتل نفسي.. وأطلِق سراحه بكفالة
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