23 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عاكس السير المتسبب بحادث مروع تحت كوبري قباء بالمدينة: معتل نفسي.. وأطلِق سراحه بكفالة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكّدت إدارة مرور المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، معاناة سائق “البكب” الذي تسبّب في وقوع حادث مروري قبل أسبوع بعد سيره عكسيًا في نفق قباء باتجاه مكة المكرمة، من أمراض نفسية.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة جمال الصاعدي وفقا لـ”عكاظ”، أنه تم إطلاق سراح قائد المركبة “المعتل نفسيًا” بكفالة غرمية، إضافةً إلى حجز مركبته في الحجز العام للمرور.

وكان أحد المواطنين وثّق الحادث المروع بين سيارتين الأولى من نوع “بكب غمارة” وسيارة أخرى كانت في مسارها الصحيح، نتيجة لسيره عكس الاتجاه بسرعة جنونية، ما أسفر عن تلفيات بالسيارتين.

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