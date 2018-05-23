فيديو | ريم عبدالله تعلق على صور ارتدائها الثوب الرجالي.. وتكشف حقيقة شراكتها بشركة طيران خاصة

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت الفنانة السعودية ريم عبدالله عن سبب ارتدائها الثوب الرجالي في إحدى حفلاتها، في صورة كانت قد أثارت جدلا واسعا، مبينة حقيقة أنها تمتلك حصة في شركة طيران خاصة من عدمه.
وأوضحت في لقاء لها عبر برنامج “مجموعة إنسان”، أن الصور التي انتشرت لها وأثارت لغطا آنذاك وهي ترتدي ثوبا سعوديا رجاليا كانت في حفلة عيد ميلادها.
وأضافت ريم عبدالله أنها أحبت التغيير والاحتفال مع صديقاتها في بيتها بارتداء الثوب السعودي، مؤكدة أنه مريح للغاية.
وفي سياق متصل، نفت الفنانة السعودية أنها شريكة في شركة طيران خاصة، مبينة أنها تستثمر بعضا من مالها في هذه الشركة، وهو استثمار للمستقبل.
ريم عبدالله : تتحدث عن صورتها بالثوب#مجموعة_إنسان #ريم_عبدالله_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/a4P1X9zm6D
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 21, 2018
هل ريم عبدالله شريكة في شركة طيران خاصة ؟#مجموعة_إنسان #ريم_عبدالله_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/joXPvBm87F
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 21, 2018