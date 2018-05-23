فيديو | عبدالرحمن اللاحم: كنت معلماً فاشلاً.. وعشقي للنصر جعلني أسير 6 كيلومترات رغم إعاقتي لشراء جريدة

(أنحاء) – متابعات : ــ
تحدث المحامي والحقوقي عبدالرحمن اللاحم عن جانب من حياته، وتجربته في التدريس حينما عمل معلماً وما الذي استفاد من دراسته للشريعة، وقصة عشقه لنادي النصر التي جعلته يسير 6 كيلومترات لشراء جريدة رغم إعاقته.
وأوضح اللاحم خلال لقائه مع برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، أن دراسته للشريعة ساعدته على استلهام روح القانون لأن الشريعة أوسع من القانون، ناصحاً الشباب والبنات الذين يريدون دراسة القانون أن يؤسس نفسه من الناحية الشرعية.
وقال إن سبب استقالته من التدريس هو اكتشافه أنه معلم فاشل ولا يصلح لهذه المهنة، منتقداً بعض المعلمين الذين يعلمون أنهم فاشلون في التدريس ومع ذلك يصرّون على العمل في هذه المهنة، مضيفاً أنه درس في بداياته للصف الأول الابتدائي، وهذا خطأ أن يتولى معلم جديد مهمة تدريس الصفوف الأولى.
وأشار اللاحم إلى أنه كان مغرماً بنادي النصر إلى حد التعصب وكان يحب ماجد عبدالله بدرجة كبيرة، وكان يسير مسافة 6 كيلومترات رغم إعاقته؛ لأجل شراء جريدة تصدر ملحقاً رياضياً يوم الخميس، مبيناً أن جميع الملاحق الرياضية كان يكتب بها صحفيون هلاليون وكانوا يهاجمون النصر كثيراً، لكن كان يحرص على اقتناء الصحيفة حيث كان ينشر بها مقال للرمز الراحل عبدالرحمن بن سعود ومقال للصحفي محمد الدويش.