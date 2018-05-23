فيديو | قيادي حوثي أسير يكشف سبب تقهقر الميليشيات.. ويؤكد: دربونا على أفلام معدة من إيران

(أنحاء) – متابعات :-
ألقت قوات حراس الجمهورية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي القبض على قيادي حوثي بعد معارك على جبهة الساحل الغربي، وبثت اعترافاته على قناة “اليمن اليوم” الناطقة باسم الحزب.
وقال القيادي الحوثي عدنان الجرموزي إنه كان يعمل مشرفاً اجتماعياً ممثلاً للميليشيات في الحي الذي يسكن فيه، وأوكلت إليه مهام إرشادية؛ لتعريف المنضمين للميليشيات بالأفكار الطائفية التي تقوم عليها جماعة الحوثي.
وأضاف أن المرشدين يتلقون كذلك دورات تدريبية تركز على علاقة الميليشيات بإيران، وتُعرض في تلك الدورات والبرامج أفلام جرى إعدادها وإنتاجها في إيران.
وعن التدريب العسكري، قال الجرموزي إن الميليشيات دفعت بهم للجبهات بعد مرورهم بتدريب لا يكاد يذكر، عازياً سبب تقهقر الميليشيات إلى انكسار معنويات المجندين الذين لا يملكون أي خبرات عسكرية، ولافتاً إلى أنواع عايشها من الفساد الإداري والمالي في الميليشيات خصوصاً في صعدة وصنعاء.
كما دعا الجرموزي القيادات الحوثية إلى الاستسلام وحقن دماء اليمنيين، معبراً عن ندمه الشديد على الانضمام إليها، ومشيداً بحسن معاملة قوات حرس الجمهورية لأسراهم.