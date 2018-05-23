فيديو | مقطع متداول .. كاميرا مراقبة توثق لحظة سرقة شاب جوالين من داخل محل بعد مغافلة البائع

(أنحاء) – متابعات : ــ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام شاب بسرقة جوالين من داخل أحد المحلات بعدما غافل البائع ولاذ بالفرار.
وأبان مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة الشاب وهو يقف داخل المحل ويتحدث مع البائع بينما يقف شخص آخر بالقرب منهما منتظراً انتهاء حديثهما.
وأظهر الفيديو ابتعاد البائع قليلا فيما أمسك الشاب بـ “هاتفه” كأنه يجري مكالمة هاتفية وبعد ابتعاد البائع قام بفتح أحد الأدراج وتمكن من سرقة جوالين وغادر مسرعا .
وحاول أصحاب المحل اللحاق به إلا أنه لاذ بالفرار حيث كانت تنتظره سيارة بالخارج.