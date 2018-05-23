23 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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منشآت تُطلق برنامج استكشاف ريادة الأعمال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” برنامج استكشاف ريادة الأعمال الإلكتروني الصيفي، حيث يأتي ذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

هذا وسوف يتعرف الملتحق بالبرنامج على طرق تحليل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع من خلال عدة مواضيع منها:  دورةٌ في حياة العميل، حجم السوق، الإدارة المالية، استراتيجية التسعير ونحوها.

كما حرصت منشآت على أن يكون البرنامج إلكترونيًا ليكون أكثر مرونة حيث يحمل البرنامج رحلةً جديدةً من نوعِها في استكشاف الأفكار في عالم الأعمال، وتطویر المهارات، وطرق التواصل مع العملاء.

الجدير بالذكر أن منشآت تعمل وفقَ استراتيجياتٍ وخططٍ تدعم من خلالِها المنشآت الناشئة الخاصة بهدف تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.

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