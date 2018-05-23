أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»هدف: انضمام 2853 منشأة إلى برنامج التدريب الصيفي.. ودعوة المنشآت إلى تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
التعليم تكلف وكيلاً للشؤون المدرسية وآخر للتخ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور نامي مفرح
-
الجاسر تقدم مودعي ضيوف الرحلة بمطار المؤسس.. ...بتاريخ
(أنحاء) – جدة : ــ غادرت رحلة الخطوط السعودية رقم (3818) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند السابعة
-
نائب أمير مكة يكرم مجموعة صافولا لدورها في وق...بتاريخ
(أنحاء) – جدة : ــ كرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن
-
عاكس السير المتسبب بحادث مروع تحت كوبري قباء ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكّدت إدارة مرور المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، معاناة سائق “البكب” الذي تسبّب في