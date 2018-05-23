23 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس الفلسطيني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اطمأن خلاله على صحة الرئيس محمود عباس ، متمنياً له دوام العافية.

من جهته عبر الرئيس محمود عباس عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة .

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