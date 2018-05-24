24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمن الدولة”: إيقاف 15 مشتبهًا بهم من 3 جنسيات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوقفت رئاسة أمن الدولة 15 مشتبهًا بهم في قضايا تمس الأمن الوطني، يحملون 3 جنسيات، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المبارك الحالي، ليخضعوا حالياً لإجراءات التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتم في غرة رمضان إيقاف مقيم سوري، وفي ثاني أيام رمضان تم إيقاف 5 مواطنين، بينما شهد ثالث أيام رمضان إيقاف 8 أشخاص (4 مواطنين، و4 يحملون الجنسية الهندية يقيمون بشكل نظامي)، فيما أوقف مواطن واحد في رابع أيام رمضان، بحسب “عكاظ”.

وارتفع عدد الموقوفين بسجون المباحث وفق التحديث الأخير إلى 5375 موقوفا ما بين موقوفين لإجراءات التحقيق وما بين مدانين ينفذ بحقهم الحكم الصادر من الجهات العدلية.

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