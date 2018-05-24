24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إنقاذ حياة طفلة بطوارئ مستشفى جديدة عرعر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

عرعر – واس :-

تعامل قسم الطوارئ في مستشفى جديدة عرعر بنجاح مع حالة مرضية شديدة الخطورة لطفلة تبلغ من العمر سنة ونصف تعاني من حالة تشنج حراري febrile convulsion، الذي تسبب بصعوبة حادة في عملية التنفس وازرقاق, واستفراغ، مما أدى إلى نقصان في درجة الوعي.

وجرى على الفور عمل إنعاش رئوي للطفلة إلى أن أستقر التنفس وارتفعت نسبة الأكسجين، بعد ذلك قام الكادر الطبي بإعطاء الطفلة الأدوية المناسبة، وتمت المراقبة إلى أن أستقر وضعها الصحي واستعادت الوعي، ثم جرى تحويل المريضة برفقة كادر طبي إلى مستشفى الأطفال في عرعر لاستكمال إجراءات العلاج والتنويم.

يذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركز طبي متخصص “مركز للقلب ، 5 للسكري ، 3 للكلى ، 3 أسنان”، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركز رعاية صحية أولية

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