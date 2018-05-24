الأزهر يستنكر الصورة المتداولة التي أزيل فيها المسجد الأقصى بالقدس

القاهرة – واس :-
عبّرت مشيخة الأزهر اليوم عن استنكارها للصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام والتي استعرض فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان صورة لمدينة القدس الشريف دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى بـ “الهيكل” المزعوم.
وأكد الأزهر في بيان له نشر اليوم أن هذا التصرف غير المسئول يأتي في إطار “استمرار الاستفزازات الصهيو أمريكية” لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، لافتا إلى أن مثل هذه التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريخ شيئًا، وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيبقى المسجد الأقصى دونه أرواح المسلمين.
وحذر البيان من استمرار المخططات “الصهيو أمريكية ” التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن الصمت على هذه الانتهاكات المستمرة يهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها.