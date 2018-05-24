24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البنوك تكشف عن الحد الأعلى للأقساط الشهرية للمتقاعد والموظف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد مدير لجنة التوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن الحد الأعلى لإجمالي الأقساط إلى الدخل الشهري وفق مبادئ التمويل “المسؤول”، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” يجب ألا تتجاوز 25% للمتقاعد و33 % للموظف، ويكون إجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري 45% كحد أعلى، وإجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري 55 % كحد أعلى لأصحاب الدخل الذي يبلغ 15 ألف ريال فأقل، و 65% لأصحاب الدخل أكثر من 15 ألف ريال.وفقا لما اصدرته مؤسسة النقد.

وأضاف حافظ: “أستبعد وجود ثغرات في العقود السابقة بقدر ما كان يوجد نوع من الفروقات في الإجراءات، كما أن “ساما”عمدت لتوحيد الإجراءات والتشديد على الإفصاح، والشفافية، والرقابة على الجهات التمويلية”، بحسب “عكاظ”.

وأشار إلى أن تعليمات “ساما” أصدرت بهدف حث العملاء والجهات التمويلية على التوسع في الاقتراض.

الجدير بالذكر أن “ساما” أصدرت عقود التمويل الجديدة، اعتبارا من 17 مايو الحالي فيما يتعلق بالحد الأعلى لإجمالي الأقساط نسبة الى الدخل الشهري، وفق مبادئ التمويل المسؤول.

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