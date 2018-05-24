24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحارثي يشكر القيادة على مواساته في وفاة والدته

بتاريخ مجتمع | الكاتب :

(أنحاء) – المها الشهري : ــ

رفع الدكتور خالد بن فهد الحارثي أسمى ايات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده الامير محمد بن سلمان ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل ونائب أمير منطقة مكة المكرمه الامير عبدالله بن بندر على تعزيتهم في وفاة والدته رحمة الله عليها .

مؤكدا ان لمواساتهم الاثر الكبير في نفوس كافة افراد الاسره وفي تخفيف المصاب الجلل . وقال الحارثي ان هذ غير مستغرب عن قيادتنا في الوقوف مع أبنائها المواطنين في الشدائد ، سائلا  العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.مقدما لهم خالص الشكر وعظيم الإمتنان المقرون بصادق الود والوفاء.

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