الحارثي يشكر القيادة على مواساته في وفاة والدته

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
أمير مكة يعزى الحارثي في وفاة والدته...بتاريخ
(أنحاء) – مكة المكرمة :- قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل تعازيه
-
وفاة والدة الإعلامي محمد الحارثي.. والعزاء بم...بتاريخ
(أنحاء) – جدة :- بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله حرم الدكتور/ فهد بن
-
العبداللطيف يحتفل بتخرج “عبدالله” في جامعة لي...بتاريخ
(أنحاء) – جدة : ــ احتفل عبد اللطيف بن محمد العلي العبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية
-
د. عبير الحبيب تحصل على جائزة جامعة الأميرة ن...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض :- حصلت د. عبير علي الحبيب على جائزة جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن للتميز البحثي