24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النيابة العامة: مرتكبو مخالفات الغش التجاري سيمنعون من السفر حتى صدور أحكام نهائية بحقهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت النيابة العامة أن مرتكبي مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري سيجرى منعهم من السفر حتى صدور قرار نهائي في القضايا الخاصة بهم.

وقالت النيابة العامة في تدوينة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إنه يحق لها منع من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام ذلك النظام من السفر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.

وأضافت أنه في حال صدر الحكم بالإدانة تقتضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 23 من نظام مكافحة الغش التجاري.

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