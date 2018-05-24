24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بينها غرامة تصل لـ “3 ملايين” ريال.. مصادر تكشف عقوبات التحرش

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر عن مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.

ورجحت المصادر أن يتم إقرار النظام قريبًا، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش، وفقًا لـ”عكاظ”.

وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.

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