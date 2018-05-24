24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تطورات جديدة في واقعة مقتل أب على يد ابنه في القصيم.. وهكذا تسبب الأخير في وقف دفن الجثمان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر مطلعة تطورات جديدة ف واقعة مقتل “أب ” بأعيرة نارية على يد ابنه في محافظة الشماسية بمنطقة القصيم.

وحسب  المصادر أنه لم يتم دفن جثمان الأب بعد أن أنكر ابنه ارتكابه الواقعة وقيامه بإخفاء السلاح الذي استخدمه .

وأضافت المصادر، أنه على الرغم، من وجود شقيقه الأكبر شاهدًا على الواقعة وقت حدوثها إلا أن دفن الأب مرهون باعتراف الابن المتهم بارتكاب الواقعة.

وكانت مصادر قد كشفت أن الأب السبعيني “المجني عليه” كان توجه لأداء صلاة الفجر بأحد المساجد رفقة ابنه الأكبر وبعد انتهاء الصلاة غادرا المسجد للعودة إلى منزلهما .

وأضافت المصادر أنه بعد عودة الأب وابنه الأكبر فاجأه الابن الأوسط بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه ما أدي لإصابته ووفاته في الحال لافتة إلى أن الابن ” المتهم” مدمن مخدرات ومن ذوي السوابق .

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