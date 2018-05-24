“خالد بن سلمان” يوجه سؤالاً لوزير الخارجية الإيراني.. ويبعث رسالة لأمريكا لاتخاذها هذه الخطوة

(أنحاء) – متابعات : ــ
وجه الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى واشنطن، سؤالاً لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حول الادعاءات الإيرانية عن برنامجها الصاروخي، قائلا عبر حسابه بـ”تويتر”: إيران تدّعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي؛ أسأل جواد ظريف؛ كيف يمكن لتزويد الميليشيات اليمنية بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران؟!
كما قدم السفير السعودي، شكره للولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذتها، بفرض عقوبات اقتصادية على خمسة إيرانيين؛ زوَّدوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ الباليستية؛ مكَّنت الحوثيين من إطلاق صواريخ على مدن سعودية ومنشآت نفطية، وفقاً لبيان أصدره وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونشن أمس، قائلا: “ممتن للولايات المتحدة لاتخاذها هذه الخطوة، حتى الآن، تمّ إطلاق أكثر من 140 صاروخاً باليستياً على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية”.
Grateful to US for taking this step. To date, over 140 ballistic missiles were fired at civilian targets in KSA. Iran claims its missile program is defensive. I ask @JZarif how is supplying missiles to a Yemeni militia targeting Riyadh helping defend Iran? https://t.co/0WfkUZxUVJ
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 23, 2018