24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“خالد بن سلمان” يوجه سؤالاً لوزير الخارجية الإيراني.. ويبعث رسالة لأمريكا لاتخاذها هذه الخطوة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى واشنطن، سؤالاً لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حول الادعاءات الإيرانية عن برنامجها الصاروخي، قائلا عبر حسابه بـ”تويتر”: إيران تدّعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي؛ أسأل جواد ظريف؛ كيف يمكن لتزويد الميليشيات اليمنية بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران؟!

كما قدم السفير السعودي، شكره للولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذتها، بفرض عقوبات اقتصادية على خمسة إيرانيين؛ زوَّدوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ الباليستية؛ مكَّنت الحوثيين من إطلاق صواريخ على مدن سعودية ومنشآت نفطية، وفقاً لبيان أصدره وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونشن أمس، قائلا: “ممتن للولايات المتحدة لاتخاذها هذه الخطوة، حتى الآن، تمّ إطلاق أكثر من 140 صاروخاً باليستياً على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية”.

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