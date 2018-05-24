24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة دعاية وإعلان تطالب وزارة بتسديد نصف مليون ريال مقابل تغريدات على تويتر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت صحيفة “الوطن” أن إحدى الوزارات عمدت إلى الترويج لبرامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف فئات المشاهير على تويتر وسناب شات.

ووفقًا للصحيفة فإنها حصلت على نسخة من فاتورة لإحدى شركات الدعاية والتسويق تطالب الوزارة بمبلغ يقارب 500 ألف ريال مقابل تغريدات على “تويتر”.

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