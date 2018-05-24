صور | إصابة 36 عاملا إثر انقلاب حافلة في تبوك

(أنحاء) – متابعات :-
تسبب انقلاب حافلة على طريق الملك عبدالعزيز في تبوك في إصابة 36 عاملا إصابات متفاوتة بين الحرجة والطفيفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك نبيل العنزي، أن غرفة العمليات بتبوك تلقت بلاغاً صباح اليوم الخميس يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب باص نقل عمالا على طريق الملك عبدالعزيز مقابل مركز الحكير التجاري.
وأضاف أنه على الفور اتجهت ٤ فرق إسعافية للموقع، حيث اتضح وجود ٣٦ إصابة وبعد عملية الفرز الطبي في الموقع تبين وجود ٣ حالات حرجة و٤ حالات متوسطة و٨ حالات طفيفة عولجت في الموقع، وباقي الحالات كانت مستقرة لا تحتاج أي تدخل إسعافي.
وأشار إلى أنه تم نقل 6 حالات من الموقع إلى مستشفى الملك خالد وحالة واحدة فقط نقلت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي.