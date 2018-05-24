24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فلاي دبي تنفي محاولة اختطاف إحدى طائراتها وتوضح: سلوك مسافر وتم احتجازه

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفت الناقلة الوطنية الإمارتية “فلاي دبي” ما تم تداوله حول وجود محاولة لاختطاف طائرة تابعة لها في الأجواء الإيرانية.

وأكدت في بيان لها أن الرحلة رقم FZ301 التي كانت متوجهة من دبي إلى كابل ، قد عادت إلى دبي ، وأن الحادث الذي وقع كان نتيجة سلوك أحد المسافرين وقد تم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة إلى المطار وقد استأنف المسافرون رحلتهم التي غادرت مطار دبي الدولي في تمام الساعة 08:31 صباحا .

وقالت الشركة إنها على علم بتقارير مواقع التواصل الاجتماعي ، مضيفة أن الحادث محور التحقيق حاليًا وما تنشره هذه التقارير غير صحيح موضحة أنها سنقدم المزيد من التحديثات عند توفر معلومات إضافية.

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