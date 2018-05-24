فيديو | “الفوزان يوضح حكم الصلاة خلف إمام الحرم من الفنادق المجاورة

(أنحاء) – متابعات : ــ
أفتى الداعية عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، بجواز الصلاة في الفنادق القريبة من الحرم، بشرط إمكانية المتابعة مع الإمام .
وكان الفوزان تلقى سؤالا خلال برنامج على قناة “الرسالة”، حول ما إذا كان شخص يسكن في فندق بجوار الحرم، ويسمع صوت الإمام هل له أن يصلي من مكان إقامته.
ورد الفوزان قائلا ” أن الصحيح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا أمكنه المتابعة للإمام حتى لو حال بينه وبين المسجد شارع، حتى لو كان طريقًا يمرّ به الناس أو السيارات، لكن يمكنه المتابعة، فالصحيح أنه يجوز له الائتمام به”.
وأضاف أن بعض العلماء يشترطون أن يرى المأموم الإمام أو أن يرى أحداً من الجماعة ، لكن الراجح، أنه لا يشترط؛ لأن المهم أن تكون المتابعة ممكنة بحيث تسمع الصلاة حتى لو لم تر الإمام .