فيديو | عبدالرحمن اللاحم: يعلق على بيان أسرته بعد تبرأها منه.. ويكشف سبب تراجعه عن مقاضاة أبو لجين وخالد بن طلال

(أنحاء) – متابعات : ــ
علق المحامي والحقوقي عبدالرحمن اللاحم على بيان أسرة اللاحم الشهير والذي تضمن احتجاج عليه وتبرأ منه .
وقال اللاحم خلال لقائه مع برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، نحن عائلة تقليدية ومتشعبة والأمور تدار بطريقة تقليدية وخرج هؤلاء الأشخاص بنسب لم يكن معهودا داخل العائلة ولم أكن يومها أريد أن أوسع الخصومة .
وتابع: تقدمت بدعوى قضائية ضد الأمير خالد بن طلال وأبو لجين بسبب نشر البيان مشيرا إلى أن الدعوى استمرت عدة سنوات فيما بالغ بعض الموقعين على البيان في الخصومة واصطفوا مع الأمير .
وتابع: “القاضي كان متجه أن يدخلهم ضمن الدعوى ما دفعني لإيقافها “.
العلياني : يسأل #عبدالرحمن_اللاحم عن بيان أسرة اللاحم الشهير #مجموعة_إنسان #اللاحم_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/otxOgffa6z
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 23, 2018