24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مصل يصرخ أثناء دعاء القارئ “رعد الكردي” عن السحر في الإمارات
﻿

فيديو | مصل يصرخ أثناء دعاء القارئ “رعد الكردي” عن السحر في الإمارات

بتاريخ فيديو | الكاتب :

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق