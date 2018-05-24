24 مايو 2018 مـ / موافق 9 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محققون: وحدة عسكرية روسية وراء إسقاط الطائرة الماليزية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال مدعون يحققون في إسقاط الرحلة الماليزية رقم إم.إتش17 يوم الخميس إن الصاروخ الذي استخدم لإسقاط الطائرة أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا عام 2014 أطلقته القوات المسلحة الروسية.

وقال فيلبرت بوليسن رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الوطنية بهولندا إن الصاروخ أطلقته الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات.

وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون ”كل المركبات التي كانت ضمن قافلة تحمل الصاروخ تابعة للقوات المسلحة الروسية“.

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