مصرع وإصابة 26 شخصًا في 3 حوادث قبل الإفطار

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في تمام الساعة 18:25 مساء اليوم بلاغاً عن حادث ميكروباص في طريق الهجرة كيلو 134 وعند اتجاه الفرق للحادث وقع حادثيين في موقعيين منفصلين ونتج عن تلك الحوادث 7 وفيات و 19 إصابة .
واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن تفاصيل الحوادث كانت على النحو التالي :-
الحادث الأول : في الكيلو 134 في طريق الهجرة وقع حادث مروري وتم على الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية وفريق من الإستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية للموقع وعند الوصول للموقع في وقت وجيز جداً وبعد إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 13 إصابة وجميعها من متوسطة إلى بسيطة وتم التعامل معها إسعافياً ونقلها للمستشفيات .
واما بالنسبة للحادث الثاني :-
عند اتجاه الفرق للحادث الأول وقع حادث لسيارة عائلية في طريق الهجرة الكيلو 90 و تم طلب الدعم على الفور من قبل الفرقة المباشرة للحادث و تم توجيه 6 فرق إسعافية وفريق إستجابة متقدمة بقيادة القائد الميداني وفريق إسعافي من الشئون الصحية حيث اتضح وجود 5 إصابات معظمها خطيرة الإصابة و 7 وفيات وجميعهم من عائلة سعودية واحدة حيث توفي في الموقع الاب والأم وخمسة أطفال فيما تم نقل جميع الحالات للمستشفيات .
ووقع الحادث الثالث في الكيلو 75 ونتج عنه إصابة بسيطة ولله الحمد و تم التعامل معها إسعافياً ورفضت النقل للمستشفى .