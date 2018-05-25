25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل الشيخ يعتذر عن الاستمرار في الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، بياناً اعتذر فيه عن الاستمرار في الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من منحه إياها.

وقال آل الشيخ في بيانه الصادر عن مكتبه في القاهرة أمس (الخميس): “على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني”.

وأضاف: “كنت حريصاً أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، و يتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبة لي، وهو أمر أحزنني كثيراً ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شيء”.

واختتم بيانه: “إنني اليوم أجد نفسي مضطراً أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعياً المولي عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم”.

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