25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإحصاء: ارتفاع عدد مستشفيات المملكة إلى 484 مستشفى بسعة 73 ألف سرير بنهاية 1438هـ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع عدد المستشفيات في المملكة إلى 484 مستشفى بنهاية العام الماضي 1438هـ، بزيادة 14 مستشفى عن العام الذي سبقه.

وقالت إن عدد الأسرة بمستشفيات القطاعين العام والخاص بلغ بنهاية عام 1438هـ عدد 73 ألف سرير، أكثر من 18.7 ألف سرير منها بالرياض، تليها مكة المكرمة بـ15.6 ألف سرير، ثم الشرقية بـ13.4 ألف سرير.

وأبانت أن عدد المستشفيات الحكومية يبلغ 326 مستشفى ما يعادل نسبة 67% من جملة المستشفيات، فيما تمثل مستشفيات القطاع الخاص نسبة 33% بعدد 158 مستشفى.

وأبانت الإحصاء أن عدد المستشفيات الحكومية ارتفع إلى 326 مستشفى في عام 1438 بزيادة 8 مستشفيات عن عددها في عام 1437، وزيادة 17 مستشفى عن عددها في عام 1434.

وأشارت لارتفاع عدد المستشفيات الإجمالي لكل 100 ألف فرد من السكان من 1.48 مستشفى في عام 1437هـ، إلى 1.50 مستشفى في عام 1438هـ.

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