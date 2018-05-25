25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجمعية العمومية لغرفة الزلفي تقر ميزانية العام المالي الجديد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الزلفي :-

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي عبد اللطيف بن محمد العلي العبداللطيف: أن الغرفة تواصل بذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة قطاع الأعمال بمحافظة الزلفي وتعزيز أركانه، والسعي لتمكينه من تقوية دوره وإسهاماته في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني، وفقا لرؤية المملكة 2030م

وقال العبد اللطيف في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لغرفة الزلفي للعام المالي 2017م الذي عقد يوم الخميس 24/5/2108م الساعة التاسعة والنصف مساء على مسرح بلدية الزلفي: إن الغرفة عملت خلال العام الماضي على تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال ومجتمع محافظة الزلفي، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة بذل جهوداً مكثفة خلال العام الماضي لتطوير أعمال الغرفة، كما عمل على طرح حلول لمشكلات القطاع في لقاءات مع المسؤولين المعنيين في الدولة.

واستهل رئيس مجلس إدارة الغرفة الاجتماع بالترحيب بالحضور الكريم وبدأ باستعراض جدول الاعمال والذي تضمن مناقشة الميزانية العمومية للغرفة عن العام المالي 2017 م وتقرير مراجع الحسابات، كما استعرض الأستاذ جعفر الجوابره مندوب “الربيش محاسبون ومراجعون قانونيون” الميزانية والتقرير العام وتم اعتماد الميزانية بالإجماع.

وبعدها استعرض رئيس الغرفة الأستاذ عبداللطيف العبداللطيف الميزانية التقديرية للعام المالي 2018 م ولاقت استحسان الجميع، كما استعرض أمين عام الغرفة الأستاذ محمد الملا التقرير السنوي للعام المالي 2017 م، وتم اعتماده بالإجماع، وشكر العبداللطيف الحضور على تفاعلهم ومداخلاتهم.

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