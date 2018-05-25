25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الخطوط السعودية تبتعث 5 آلاف شاب وفتاة لدراسة الطيران.. وتستغني عن الطائرات المستأجرة خلال 3 سنوات
﻿

الخطوط السعودية تبتعث 5 آلاف شاب وفتاة لدراسة الطيران.. وتستغني عن الطائرات المستأجرة خلال 3 سنوات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بدأت الخطوط السعودية تنفيذ خطة لابتعاث 5 آلاف شاب وشابة لدراسة قيادة الطائرات، وعلوم الطيران، عبر دفعات.

وقال مدير عام الخطوط المهندس صالح الجاسر إنه تم حتى الآن ابتعاث 3 دفعات، وسيتم ابتعاث الدفعة الرابعة عقب شهر رمضان الحالي، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن هذه الخطة يتم تنفيذها بالاتفاق مع وزارة التعليم.

وأبان أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد استغناء الخطوط عن الطائرات المستأجرة نهائياً خاصة تلك التي تجاوز عمرها العشر سنوات والتي لا يتوافق عمرها الافتراضي مع خدمات الخطوط.

وتاتي هذه الخطوة عقب بعض المشكلات التي تعانيها بعض الطائرات المستأجرة التي تستخدمها الخطوط السعودية في الآونة الأخيرة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق