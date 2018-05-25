“الدفاع المدني” يقدم 7 نصائح هامة لسكان المناطق المعرضة للأعاصير

(أنحاء) – متابعات :-
قدّمت المديرية العامة للدفاع المدني سبع نصائح يجب التقيد بها في حالات احتمالية وصول أعاصير مصحوبة بالرياح والأمطار.
ودعا الدفاع المدني السكان في المناطق المعرضة للأعاصير والأمطار والرياح إلى متابعة الأخبار للاطلاع على التحذيرات والتنبيهات المتعلقة بالطقس.
كما حثّ على الالتزام بإغلاق الأبواب والنوافذ، وتوفير مكان في المنزل لجميع أفراد الأسرة توضع به الاحتياجات الأساسية، وذلك في حال احتمالية وصول المياه إلى داخل المنزل.
ومن المهم كذلك الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية، والبقاء داخل المنزل حتى زوال الخطر، والاحتفاظ بمخزون مناسب من المواد التموينية والمياه النظيفة، ومتابعة إرشادات الدفاع المدني.