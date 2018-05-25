أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الشرطة تلقي القبض على قاتل رئيس “بلدي بريدة”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | سائق متهور يزعج دورية سرية ويتسبب في ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- ضبطت دوريات المرور السرية سائقاً متهوراً أثناء ممارسته لعدة مخالفات مرورية في أحد الشوارع
-
صور | أمير القصيم يتقدم المصلين على جثمان رئي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أدّى الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، عقب صلاة عصر اليوم (الجمعة) صلاة
-
الجمعية العمومية لغرفة الزلفي تقر ميزانية الع...بتاريخ
(أنحاء) – الزلفي :- أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي عبد اللطيف بن محمد العلي
-
جامعة دار الحكمة تزف 384 طالبة إلى سوق العمل ...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- زفت جامعة دار الحكمة (الأربعاء) الماضي 384 طالبة ضمن الدفعة السادسة عشر من