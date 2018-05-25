25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشرطة تلقي القبض على قاتل رئيس “بلدي بريدة”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف أحمد الغصن شقيق رئيس مجلس بلدي بريدة، الذي عثر عليه مقتولاً داخل مستودع في شمال المدينة، عن توصل الأجهزة الأمنية للجاني، مبيناً أنه من جنسية عربية.

وقال الغصن إنه على الرغم من غموض الجريمة التي ارتُكبت بحق شقيقه الدكتور إبراهيم الغصن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابساتها والتعرف على منفذها، مبيناً أن الإجراءات لا تزال في يد الأمن.

وأبان أنه تقرر الصلاة على جثمان الفقيد اليوم الجمعة عقب صلاة العصر في جامع محمد بن عبدالوهاب ببريدة.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت يوم الثلاثاء الماضي على رئيس بلدي بريدة متوفى داخل مستودع، بعد أن تعرض للضرب والطعن بآلة حادة.

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