25 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القيادة تهنئ رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جيورجي مارجويلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جيورجي مارجويلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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